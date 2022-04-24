"Працює закулісна дипломатія": у Туреччині заявили, що Москва та Київ розробляють документ для завершення війни

Москва та Київ працюють над спільною декларацією для завершення війни в Україні.
Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що РФ та Україна працюють над спільною декларацією щодо завершення війни, яку веде Кремль проти України.
Про це заявив Чавушоглу у розмові із журналістами, інформує Daily Sabah.
За його словами, Києвом та Москвою розробляється всеосяжний текст, а також працює закулісна дипломатія.
"Наразі є всеосяжний текст, який обговорюють переговорники. Крім того, між лідерами працюють закулісні зв'язки. Ми бачимо, що в цьому процесі є і проект спільної декларації. Ми також бачимо, що в цьому процесі є чернетка спільної заяви. У центрі уваги - неупередженість, безпека та гарантії", - сказав Чавушоглу.
Водночас, за словами Чавушоглу, остаточне рішення – за президентом Володимиром Зеленським і диктатором Володимиром Путіним.
Нагадаємо, Ердоган заявив, що проведе телефонні переговори з Зеленським та Путіним.
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