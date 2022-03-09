"Працюємо, аби РФ відчула наслідки своїх дій": Зеленський розповів, з лідерами яких країн розмовляв та про що домовився

"Працюємо, аби РФ відчула наслідки своїх дій": Зеленський розповів, з лідерами яких країн розмовляв та про що домовився

Український президент висловив велику вдячність більшості українців, які підтримують рішення про закриття неба і роблять все можливе задля ухвалення рішення.

Президент України Володимир Зеленський 9 березня провів низку розмов з європейськими лідерами, аби якнайшвидше закрити повітряний простір над Україною.

Про це він сказав у новому зверненні 9 березня.

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Голова держави говорив з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Лаєн, зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі, з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

"Партнери повністю проінформовані про те, що відбувається у нашому Маріуполі, і про ситуацію в усіх інших регіонах України, де тривають бойові дії. Працюємо, щоб Росії відчула наслідки своїх дій. Робимо все для того, щоб нарешті убезпечити наше небо", - зауважив він.

Український президент висловив велику вдячність більшості українців, які підтримують рішення про закриття неба, які збирають підписи, які переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги.

У твіттері Зеленський додав, що "провів чергову розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Обговорили посилення санкційного тиску на РФ, подальшу підтримку України в боротьбі з агресором, зокрема оборонну допомогу. Ціную лідерство Великої Британії у протидії злочину, який скоює Росія на українській землі".

"Ми маємо разом повернути лідерам Заходу сміливість, щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще у перший день вторгнення - або закрити небо від російських ракет і бомб, або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі", - сказав Зеленський.

ТСН.ua

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