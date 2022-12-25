"Працюємо над цим": Маркарова анонсувала роботу над отриманням нових Patriot від США

Українське керівництво активно працює над тим, щоб США передав більше систем протиповітряної оборони Patriot, які так необхідні для захисту України від атак РФ.

Про це пані посол України в США Оксана Маркарова сказала в ефірі телемарафону.

Дипломатка наголосила, що у Вашингтоні президент Володимир Зеленський говорив про те, що Україні потрібно більше озброєнь. Втім, вона зазначила, що рішення США передати Україні одну батарею Patriot є "справді історичне". Це відкриє можливість для всіх інших країн-партнерів, у яких ці системи також є, ухвалювати подібні рішення.

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"Ми можемо не тільки очікувати, а і працюємо над цим. Я можу процитувати президента Зеленського на його пресконференції з Байденом: "Я можу сказати дякую за системи Patriot і наступний меседж - що нам треба більше Patriot". Я сподіваюсь, що ми зможемо контрактувати на майбутнє деякі системи", - сказала вона.

За її словами, є конкретні результати візиту президента Володимира Зеленського до США. Маркарова вказала, що після виступу глави держави у Конгресі США, там активізувалося ухвалення рішень щодо допомоги Україні.

"Ми вже маємо за добу, поки поверталися до України, конкретні серйозні результати - і законопроєкт про можливість притягнення російських злочинців до відповідальності у США, і допомога Україні на 45 млрд доларів, і поправка про надання повноважень прокурору США про використання конфіскованих російських активів як допомога Україні, і робота по безпековому пакету, в якому є Patriot, але там не тільки вони, там багато нових спроможностей", - уточнила Маркарова.

Передавання Україні ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги, в який увійшли зенітно-ракетні комплекси Patriot.

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Також Джо Байден підписав рекордний оборонний бюджет США, в який закладено 800 млн доларів для України.

ЗСУ знадобляться кілька місяців на підготовку до використання зенітних ракетних комплексів Patriot, наданих Сполученими Штатами Америки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЗРК Patriot допоможуть врятувати життя українців та інфраструктуру.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що нову систему ППО Patriot Україна використовуватиме для російської авіації, яка обстрілює ракетами нашу державу.

Як передавання Україні американського комплексу Patriot позначиться на перебігу війни в Україні, читайте тут.

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