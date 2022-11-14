"Працюємо над обліком "лендлізу": Гуменюк розповіла, яку техніку покинули окупанти, тікаючи з Херсона

Вона зазначила, що пізніше буде названо й кількість полонених, яких українські військові захопили на Херсонщині.

Російські загарбники під час втечі з Херсона покинули свою військову техніку – гелікоптери, танки та реактивні системи залпового вогню.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Працюємо над обліком "лендлізу". Гелікоптери залишили, залишили реактивні системи залпового вогню, танки та артилерійські установки. Щойно зможемо підбити підсумок – обовʼязкового відзвітуємо", – сказала Гуменюк.

За її словами, поки складно порахувати, скільки російських військових було знищено під час переправи на лівий берег Дніпра.

Гуменюк також додала, що пізніше буду названо й кількість полонених, яких українські військові захопили на Херсонщині. Серед них є захоплені під час боїв та військові, які намагалося втекти перевдягнувшись у цивільний одяг.

Звільнення Херсона

Херсон звільнили з під окупації росіян 11 листопада.

Станом на 13 листопада у Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення, радіо та мобільний зв'язок.

У понеділок, 14 листопада до Херсона приїхав президент України Володимир Зеленський.

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