"Працюємо над обліком "лендлізу": Гуменюк розповіла, яку техніку покинули окупанти, тікаючи з Херсона

Вона зазначила, що пізніше буде названо й кількість полонених, яких українські військові захопили на Херсонщині.
Російські загарбники під час втечі з Херсона покинули свою військову техніку – гелікоптери, танки та реактивні системи залпового вогню.
Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
"Працюємо над обліком "лендлізу". Гелікоптери залишили, залишили реактивні системи залпового вогню, танки та артилерійські установки. Щойно зможемо підбити підсумок – обовʼязкового відзвітуємо", – сказала Гуменюк.
За її словами, поки складно порахувати, скільки російських військових було знищено під час переправи на лівий берег Дніпра.
Гуменюк також додала, що пізніше буду названо й кількість полонених, яких українські військові захопили на Херсонщині. Серед них є захоплені під час боїв та військові, які намагалося втекти перевдягнувшись у цивільний одяг.
Звільнення Херсона
Херсон звільнили з під окупації росіян 11 листопада.
Станом на 13 листопада у Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення, радіо та мобільний зв'язок.
У понеділок, 14 листопада до Херсона приїхав президент України Володимир Зеленський.
Читайте також:
- "Ми – Україна": на Херсонщині літня жінка з автоматом пораділа визволенню від окупантів (відео)
- Данілов заявив, що у звільненому Херсоні можуть переховуватись російські військові
- Херсонців попередили про небезпеку та закликають не збиратися у людних місцях – ОВА