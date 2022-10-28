Працюємо над посиленням ППО та іншими оборонним можливостями: Зеленський - про захист енергетичної інфраструктури

Президент зазначив, що станом на цей час у багатьох містах і районах нашої країни застосовуються графіки стабілізаційних відключень – близько 4 мільйонів українців мають обмеження зараз.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що щоденно працює з партнерами для того, щоб посилити протиповітряну оборону України та інші оборонні можливості.
Про це заявив президент у вечірньому зверненні до українців 28 жовтня.
"Щоденно посилюємо захист нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної", - зазначив він.
Президент зазначив, що станом на цей час у багатьох містах і районах нашої країни застосовуються графіки стабілізаційних відключень – близько 4 мільйонів українців мають обмеження зараз.
"Київ і область, Житомирщина, Полтавщина, Рівненщина, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Черкащина, Кіровоградська область. Можливі також аварійні відключення в інших регіонах. Робимо все, щоб у держави була можливість скоротити такі відключення", - наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у Києві запроваджують екстрене відключення світла на невизначений термін.
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