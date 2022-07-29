"Працюємо над їхнім поверненням": у МВС повідомили, скільки дітей росіяни незаконно вивезли з України

На сьогодні сотні тисяч українців насильницько депортовані до Росії.

Росія примусово депортувала з України, за офіційними даними, понад 5 тисяч дітей. Але насправді ця цифра в рази більша.

Про це сказала Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ.

"Відповідно до даних Національного бюро, вже ідентифіковано понад 5 600 дітей, які були примусово вивезені до РФ. Реальна кількість більша. І сьогодні напрацьовується механізм повернення цих дітей", - повідомила Катерина Павліченко.

У травні на базі Європолу запрацювала група Ukrainian Task Force, діяльність якої спрямована на захист тимчасово переміщених осіб до Європи, а також до країн-агресорів – РФ та Білорусі. ЯК уточнила заступниця голови МВС, лідером групи є Австрія, до її складу увійшли правоохоронці Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії та України.

Катерина Павліченко додала, що від початку повномасштабного вторгнення поліцією виявлено 12 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 149 КК України Торгівля людьми, з них 3 – торгівля дітьми.

Нагадаємо, Зеленський назвав кількість злочинів, пов'язаних із агресією Росії.

Читайте також: