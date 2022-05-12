"Працюємо покроково": Верещук розповіла деталі про порятунок тяжкопоранених бійців з "Азовсталі"

Українська сторона наразі веде переговори з РФ про евакуацію лише 38 тяжкопоранених (лежачих) бійців, які перебувають на "Азовсталі" у Маріуполі.

Віце-прем’єр-міністерка – міністрерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук спростувала заяви низки ЗМІ про нібито обмін 500 або 600 людей.

Про це вона повідомила у соціальних мережах.

"Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ", — зазначила очільниця Мінреінтеграції.

Вона додала, що перемовини щодо евакуації тяжкопоранених бійців з "Азовсталі" в обмін на полонених росіян дуже складні.

"На жаль, публічні коментарі деяких політиків, журналістів та громадських діячів щодо змісту переговорів не тільки дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу. Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде і ми витягнемо людей, потім робіть, що хочете. А зараз прошу бути відповідальними та не заважати", - закликала Верещук.

Нагадаємо, Україна запропонувала Росії новий варіант евакуації тяжкопоранених військових з "Азовсталі". В обмін на захисників Маріуполя Україна готова віддати окупантів.

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