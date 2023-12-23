"Працюємо, щоб вони не мали спокою": Гуменюк розповіла про логістичні проблеми росіян у Криму

У тимчасово окупованому Криму війська РФ накопичили техніку та живу силу, звідки намагаються живити російські підрозділи, які базуються на материковій частині України.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

"Ситуація там стабільно напружена. Ми контролюємо ступінь цього напруження для того, щоб в окупантів не було розуміння, що вони утворили для себе безпечний хаб озброєння та техніки, живої сили, і можуть постачати звідти на будь-яку територію України, де вони зараз панують. Дійсно, вони сприймають Крим як хаб додаткового озброєння і ресурсів, намагаються звідти підтягувати їх на материкову Україну, лівобережну Херсонщину і далі вздовж лінії фронту. Але ми методично працюємо над тим, щоб вони не мали спокою ані в місцях теперішньої дислокації, на Кримському півострові, ані на шляху прямування. Отже, логістика в них надзвичайно уповільнена, вона не відповідає вимогам лінії бойового зіткнення. Там потреба поповнювати ресурси більша, ніж вони можуть підтягнути. Але ми не схильні недооцінювати ворога. Знаємо, що в них накопичення на материковій Україні досить великі, і вони продовжують маневрувати між східними і південними напрямками для того, щоб розподіляти ці сили і ресурси, де вони їм найпотрібніші", - сказала вона.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про логістичні проблеми росіян в Криму. Так, на півострові ускладнилася логістика, бо після атак по Кримському мосту шляхи постачання перевантажені. А для забезпечення військових потреб росіяни використовують ті самі напрямки, що і для цивільних.

А британська розвідка назвала серйозну проблему для військової логістики окупантів

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