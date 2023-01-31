Працюють 24/7: українські артилеристи показали, як нищать ворога за допомогою польських САУ Krab (відео)

За словами військових, окупанти розгорнули справжнє полювання на них, проте наші артилеристи вправно уникають небезпеки і продовжують нищити ворога.

У Міноборони показали, як українські військові на фронті продовжують ліквідувати росіян за допомогою польської самохідної артилерійської установки Krab.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

"Ці "щипуни" дістають ворога за десятки кілометрів з такою точністю що можуть потрапити в коробочку з під сірників", – зазначають у міністерстві.

За словами військових з 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича, польські САУ працюють 24/7, оскільки роботи для артилерії дуже багато.

"Працюємо і вдень і вночі, все – заради перемоги. Машина хороша в обслуговуванні, точність дуже хороша, є багато місця для екіпажу. Можна навіть переночувати. Ми тут живемо фактично. Полюють (окупанти. – Ред.) звісно з нами, але ми краще за них працюємо", – розповідає військовослужбовець Максим.

Раніше українські мінометники показали, як нищать ворога старенькими американськими М101.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 січня, РФ обстріляла житловий масив у Бахмуті. Внаслідок атаки є загиблі і поранені.

Читайте також: