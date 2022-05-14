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Українські військові знищили 80 окупантів та їхню техніку на сході

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Українські військові знищили 80 окупантів та їхню техніку на сході

Фото: Associated Press

Українські військові протягом 14 травня відбили дев’ять атак російських військових на сході держави та завдали їм втрат як у техніці, так і в живій силі.

Зокрема, українські захисники ліквідували 80 окупантів у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомили у вечірньому зведенні ОТУ "Схід".

Так, загалом українські війська знищили 80 членів особового складу російських окупаційних військ, три танки, два бронетранспортери, артилерійську установку, чотири міномети, три артилерійські тягачі та три безпілотники.

Нагадаємо, у Білогорівці Луганської області ЗСУ вкотре зруйнували понтонні переправи окупантів черезСіверський Донець та зафіксували це на відео.

Зауважимо, станом на 14 травня російські війська не покидають спроб вийти на кордони Донецької і Луганської областей, а також продовжуть з різної зброї завдавати ударів по заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

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