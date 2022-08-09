"Працюють бригади швидкої допомоги та санавіація": окупаційна "влада" Криму розповіла про наслідки вибухів на аеродромі

Російська Міноборони повідомила, що вибухи в тимчасово окупованому Криму начебто не призвели до пошкодження авіаційної техніки на аеродромі “Сакі”.

На аеродромі “Сакі” в окупованому росіянами Криму, де вдень 9 серпня пролунали потужні вибухи, перебувала військова авіаційна техніка. Але в Міноборони РФ заявляють, що літаки начебто залишились неушкодженими.

Про це з посиланням на Міноборони РФ пишуть в телеграм-каналах.

Як повідомляється, вибухи пролунали приблизно в 15:20 в районі населеного пункту Новофедорівка. Дим від вибуху місцеві бачили навіть за десятки кілометрів від епіцентру пригоди.

Однак в Міноборони РФ заявили, що авіаційна техніка внаслідок вибуху не постраждала. Також за медичною допомогою ніхто поки що не зверталися.

Водночас самопроголошений “глава” Криму Сергій Аксенов повідомив, що на місці працюють пожежники та швидка допомога.

“На місці працюють бригади швидкої допомоги та санавіація, їх достатньо. Говорити про постраждалих поки що зарано. Серед цивільного населення до медичних закладів по допомогу ще ніхто не звертався”, - сказав Аксенов.

Нагадаємо, що партизани під Мелітополем "підрізали" членів "комісії з підготовки референдуму".

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