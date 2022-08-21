Працюють лише жінки та пенсіонери: на Луганщині окупанти відправили з шахти на фронт понад 400 чоловіків

Місцеві пропагандисти так званої "ЛНР" з гордістю розповідають, що поки всіх чоловіків мобілізували, на шахтах працюють лише жінки та пенсіонери.

На Луганщині окупанти мобілізували 430 працівників шахти "Довжанська-Капітальна" у місті Довжанськ (раніше – Свердловськ).

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Примусової мобілізації нема" – з шахти "Довжанська-Капітальна" окупанти відправили на фронт 430 працівників", — зазначив Гайдай.

Голова ОВА звернув увагу на сюжет пропагандистських ЗМІ так званої "ЛНР", у якому місцеві "геббельси" з гордістю розповідають, що поки всіх чоловіків мобілізували, на шахтах працюють лише жінки та пенсіонери.

"У повідомленні йдеться, що "…як і в роки Великої вітчизняної війни, сьогодні на полях, заводах та у шахтах чоловіків, які відправилися на фронт, замінюють жінки та пенсіонери... Жінки залишились. І успішно виконують свої обов’язки навіть на надважких роботах ", — цитує Гайдай пропагандистів.

Голова ОВА наголосив: якщо з головного підприємства 60-тисячного міста забрали 430 людей, у багатьох з яких була броня, яка зараз ситуація з чоловіками у самому Довжанську.

"Невже не знайшлося жодного бажаючого влаштуватися на роботу за не найнижчу зарплату? Напевно ні, бо всі охочі або вже на війні, або ховаються від військкомату. Вугілля на Луганщині добувають жінки, всупереч приписів охорони праці. Чоловіків росіяни відправили на фронт, вбивати власний народ", — підсумував він.

Нагадаємо, в Росії десантники масово відмовляються їхати на війну до України.

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