"Працюють навіть гірше, ніж ті зеки": експерт пояснив, чому Росія матиме проблеми з сирійськими найманцями

Якщо сирійські найманці справді приїдуть воювати проти України, то це буде проблемою, перш за все, для Росії. Вони професійно працюють навіть гірше, ніж зеки з російських в’язниць.

Історія з добровольцями для російської армії з Сирії може виявитися такою ж, як була зі 100 тис. найманців з КНДР, яка не закінчилася нічим.

Про це військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів "24 каналу".

Зауважимо, за даними Bloomberg, Росія може нелегально звозити сирійців на війну проти України. Окрім того, з Сирії до РФ за допомогою Туреччини відправили торгове судно, на якому зафіксували військові машини.

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На думку Коваленка, сирійські найманці стануть проблемою для Росії.

"Командування Росії це має добре розуміти. Якщо говорити про брак людського ресурсу, то Росії зараз не вистачає військових, щоб повноцінно вести бойові дії. Вони використовують вже навіть ресурс з російських тюрем", – зауважив експерт.

"Якщо говорити про сирійців, то ці найманці Башара Асада професійно працюють навіть гірше, ніж ті зеки з російських тюрем. Також буде мовний бар’єр з російськими військовими, – додав Коваленко.

Окрім того, РФ буде змушена забезпечувати сирійських найманців технікою та зброєю, що є проблемою. Тож оглядач "не впевнений, що Росія піде на це".

Експерт також зазначив, якщо Туреччина справді має стосунок до допомоги РФ з сирійськими найманцями, то отримає великі проблеми. Вже багато країн НАТО запитують, яку позицію займає Анкара у війні РФ проти України.

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"Анкара намагається на дипломатичному рівні займати проукраїнську позицію, постачає нам зброю, зокрема Bayraktar та бронеавтомобілі, але з іншого боку, вона продовжує "загравати" з Росією, – сказав Коваленко.

Він додав, що проти Туреччини можуть вжити певних заходів на міжнародному рівні.

Нагадаємо, раніше в ефірі російського державного телеканалу пролунала заява про готовність КНДР надати допомогу РФ для боротьби з “українським фашизмом”.

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