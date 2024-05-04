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Працюють партизани: в окупованому Донецьку з'явилися прапори України (фото)

Працюють партизани: в окупованому Донецьку з'явилися прапори України (фото)

Прапор України в окупованому Донецьку / Фото: Жовта стрічка

Незважаючи на 10-річну окупацію Донецька український спротив продовжує боротьбу за звільнення міста.

Активісти руху "Жовта Стрічка" намалювали прапори України в окупованому Донецьку.

Про це вони повідомили у своєму Telegram.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" вночі намалювали прапори України неподалік вулиці Артема. Місце прапору України в Донецьку, колаборанти та російські війська знають про це і ніяк не можуть за 10 років подолати український спротив який був, є та буде ще більше", - підписали знімки активісти.

Прапор України в окупованому Донецьку / © Жовта стрічка
Прапор України в окупованому Донецьку / Фото: Жовта стрічка
Прапор України в окупованому Донецьку / © Жовта стрічка
Прапор України в окупованому Донецьку / Фото: Жовта стрічка
Прапор України в окупованому Донецьку / © Жовта стрічка
Прапор України в окупованому Донецьку / Фото: Жовта стрічка
Прапор України в окупованому Донецьку / © Жовта стрічка
Прапор України в окупованому Донецьку / Фото: Жовта стрічка

Прапор України, намальований у самому серці окупованого міста, є меседжем для російських загарбників та їхніх поплічників про те, що український народ ніколи не змириться з окупацією та продовжуватиме боротьбу за свою свободу та незалежність.

Нагадаємо, раніше партизани руху "Жовта стрічка" підняли прапор України біля мікрорайону "Сонячний" в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Саме тією дорогою часто їздять окупанти.

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