Працюють партизани: в окупованому Донецьку з'явилися прапори України (фото)

Незважаючи на 10-річну окупацію Донецька український спротив продовжує боротьбу за звільнення міста.
Активісти руху "Жовта Стрічка" намалювали прапори України в окупованому Донецьку.
Про це вони повідомили у своєму Telegram.
"Активісти руху "Жовта Стрічка" вночі намалювали прапори України неподалік вулиці Артема. Місце прапору України в Донецьку, колаборанти та російські війська знають про це і ніяк не можуть за 10 років подолати український спротив який був, є та буде ще більше", - підписали знімки активісти.
Прапор України, намальований у самому серці окупованого міста, є меседжем для російських загарбників та їхніх поплічників про те, що український народ ніколи не змириться з окупацією та продовжуватиме боротьбу за свою свободу та незалежність.
Нагадаємо, раніше партизани руху "Жовта стрічка" підняли прапор України біля мікрорайону "Сонячний" в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Саме тією дорогою часто їздять окупанти.
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