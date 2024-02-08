Працюють у зоні виробництва Shahed та іншого озброєння РФ: НАЗК внесло американського виробника до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує працювати в рф, утримувати там свої виробничі потужності та сплачувати податки на сотні тисяч доларів до бюджету агресора.

Про це повідомляє НАЗК.

"Allied Mineral Products, LLC в росії представлена ТОВ "Аллайд минерал продактс рус". У 2022 році вона сплатила податків до бюджету росії на 772 тис. дол. США. А з квітня 2022 року компанія імпортувала до рф продукції загальною вартістю 3,5 млн дол. США. Крім того, що компанія продовжує працювати в рф, виробництво ТОВ "Аллайд минерал продактс рус" розташоване у спеціальній економічній зоні "Алабуга" (рф, Татарстан). Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва БПЛА Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

"Алабуга" була створена у 2006 році з вкрай сприятливими умовами для інвесторів. Наприклад, податок на прибуток там встановлено 2% замість 20% та скасовано податок на майно. Ця зона стала головним інвестиційним проєктом Татарстану, на який припадало 74% прямих інвестицій до республіки. "Алабуга" стала доволі зручним майданчиком і базою рф для цілого ряду іноземних компаній.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, окремі західні компанії почали виходити з "Алабуги", а висококваліфіковані кадри звільнятися, щоб не потрапити під російську мобілізацію. Це змусило керівництво "Алабуги" почати процес перетворення вільної-економічної зони у кластер з виробництва військової продукції, що надає гарантії отримання "броні" від призову.

Відповідно, будь-яке підприємство, що розташоване в межах "Алабуги", потенційно може бути залучене до виготовлення військової продукції або матеріалів для неї.

За даними розслідування, проведеного Molfar, наявність американського виробника Allied Mineral Products в Алабузі та регулярні постачання товарів до цього регіону також відіграють ключову роль у підтримці виробничих процесів в СЕЗ "Алабуга". З початку повномасштабного вторгнення рф, компанія Allied Mineral Products Rus імпортувала 13 тонн продукції (402 транзакції), частину з якої можуть використовувати для виробництва БПЛА. Зокрема, серед товарів фігурує "мулліт", який використовується як для виробництва вогнетривких матеріалів, так і для виробництва мулітової кераміки, що має низьку діелектричну проникність, низький коефіцієнт теплового розширення та хорошу міцність. Він підходить для використання у високошвидкісних мікросхемах мікроелектроніки.

Таким чином, компанія Allied Mineral Products продовжує свою діяльність на території держави-терориста рф, де підтримує функціонування спеціальної-економічної зони "Алабуга", що вже стала ключовим місцем для виробництва військової продукції агресора.

Нагадаємо, НАЗК внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів Spinner і DMG Mori до переліку міжнародних спонсорів війни.

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