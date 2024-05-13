Працюють ЗСУ: на Луганщині знищено 10 одиниць техніки РФ під час штурму – відео

Росіяни втратили техніку в районі Торського та Кремінної.

Бійці 63-ї ОМБр, за сприяння підрозділів із 45-ї та 60-ї бригад, "мінуснули" 10 одиниць ворожої броньованої техніки на лінії фронту в районі Торського та Кремінної на Луганщині.

Відео показав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Артилерія та дрони завдали нищівного удару по окупантах, які намагалися штурмувати позиції військових ЗСУ.

"Точність, оперативність та майстерність врятували життя оборонців. Тепер на полі бою димляться 5 танків та 5 БМП. Їх уразила наша артилерія, а добили вже дрони", — розповів Філашкін.

Нагадаємо, в тилу росіян стався вибух – на Луганщині яскраво палав склад з БК (відео).

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