Працюють ЗСУ: у Зеленського пояснили, чому РФ не поспішає озвучувати "нові кордони" після псевдореферендумів

У Росії не поспішають встановлювати так звані "нові кордони" на окупованих територіях України через їхню щоденну втрату.

30 вересня очільник Кремля Володимир Путін підписав так звані "договори" про приєднання чотирьох окупованих областей України до складу РФ, однак не визначив "нові територіальні межі РФ". Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що Путін цього не зробив, адже ЗСУ кожного дня деокуповують так звані "російські території" назад до України.

Про це Подоляк написав у твітері.

"У Кремлі вагаються, чи озвучувати "нові кордони", бо кожного дня "територія РФ" стає меншою, ніж учора. Путінська РФ усе більше нагадує метавсесвіт "Палата №:6: віртуальні території, вигадані перемоги, неіснуючі вороги. Проблема в тому, що пацієнти пориваються залишити заклад", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, за інформацією заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, українські захисники звільнили вже 1534 населені пункти. Зокрема, у Херсонській області було звільнено понад 50 населених пунктів, у Харківській області - 483 населені пункти.

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