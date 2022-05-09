Прагне посіяти паніку серед українських захисників: РФ розганяє фейк про епідемію туберкульозу в ЗСУ

Центр протидії дезінформації попереджає, що вказана інформація не відповідає дійсності та створена лише з однією метою – для деморалізації та поширення панічних настроїв серед військових.
Проросійські Telegram-канали тиражують фейк про різке погіршення епідеміологічної ситуації у Збройних силах України.
Росія прагне посіяти паніку серед українських захисників, не гребуючи "розгоном" фейку про те, що "в українській армії почалася епідемія туберкульозу".
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.
Зокрема, пропагандисти зазначають, що "українські медики не можуть визначити точну причину епідемії, однак схиляються до двох варіантів масового спалаху":
- "призов недообстежених резервістів та бійців тероборони";
- "активний призов до лав ЗСУ ув’язнених".
Водночас, посилаючись на невідоме "джерело в Генштабі ЗСУ", пропагандисти зауважують, що "рівень санітарних втрат від туберкульозу становить понад 10% особового складу, а багато військових хворіють у дуже важкій формі та потребують евакуації".
"Попереджаємо, вказана інформація не відповідає дійсності та створена лише з однією метою – для деморалізації та поширення панічних настроїв серед військових", - йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.
Нагадаємо, на окупованих територія ворог поширює фейки про примусову мобілізацію в Україні.
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