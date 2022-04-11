Прагнуть допомагати: в Україні люди масово записуються в добровольці-рятувальники

Прагнуть допомагати: в Україні люди масово записуються в добровольці-рятувальники

Понад половина охочих - із Києва та Київської області.

В Україні понад вісім тисяч людей записалися до загону рятувальників-добровольців.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, понад половина охочих - із Києва та Київської області. І це, наголошують у МВС, лише за шість днів реєстрації.

Водночас люди, які вже записалися, одразу прагнуть надавати допомогу. Проте залучити до роботи їх оперативно не можна через велику кількість мінувань.

“Україна, на відміну від країни-агресора, цінує життя кожного громадянина. Наші сапери працюють в режимі нон-стоп, щоб забезпечити безпечні умови для вашої роботи”, - наголосили в пресслужбі МВС України.

Нагадаємо, що Москва не має наміру припиняти бойові дії на час переговорів з Україною.

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