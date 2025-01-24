Прагнув воювати до перемоги України: на фронті загинув 30-річний доброволець з Австрії

На фронті в Україні загинув 30-річний доброволець з Австрії Ріхард С., який воював на боці Сил оборони і прагнув залишатися у строю до перемоги.

Про це повідомляє Östrerreich із посиланням на МЗС Австрії.

Видання зазначає, що зі слів подруги Ріхарда, вона відмовляла його від участі у війні

"Хотіла, щоб він жив мирним життям, але він продовжував казати: "Мені подобається бути солдатом. Я не можу залишити своїх хлопців. Я приїхав сюди не просто так і залишусь тут до кінця війни", — розповіла вона.

За її словами, він любив свою батьківщину та родину, але від початку великої війни став на підтримку України.

"Моєї сім'ї", — додала дівчина.

Також відомо, що Ріхард лише два тижні тому відсвяткував своє 30-річчя.

За інформацією Östrerreich, доброволець з Австрії, ймовірно, загинув під час атаки БпЛА.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель на фронті 68-річного командира штурмовиків, полковника Костянтина Жука.

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