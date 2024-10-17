"Практично неможливо": Залужний зробив категоричну заяву про "затяжну" війну з РФ

Залужний нагадав, що ще 2023 року Захід не надав Києву достатньої кількості зброї.

Вийти із "затяжної" війни з Росією "практично неможливо".

Про це сказав колишній головнокомандувач, нинішній посол України у Британії, Валерій Залужний під час виступу в Chatham House 17 жовтня, повідомляє Kyiv Independent.

Залужний нагадав, що ще 2023 року Захід не надав Києву достатньої кількості зброї, через що Україні під час контрнаступу не вдалося досягти "значних успіхів у розгромі Росії".

"Отже, ми опинилися в стані затяжної війни. На мій особистий погляд, вихід із цієї затяжної війни виглядає... майже неможливим", - сказав він.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що ексголовнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний вперше прокоментував План перемоги, який президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді.

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