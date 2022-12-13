"Практика 2014 року": як армія Росії обстрілює окупований Донецьк

Окупований Донецьк з початку повномасштабної війни піддається потужним обстрілам з жертвами і руйнуваннями. Російські загарбники звинувачують ЗСУ, проте характер обстрілів свідчить про прильоти з боку окупованих територій. На думку експертів, окупанти можуть таким чином "мотивувати" місцеве населення до війни.

Зокрема, Донецьк опинився під обстрілами 9 грудня, внаслідок чого завдано чималих руйнувань. Повідомлялося про влучання в місцевий Критий ринок. Були зафіксовані "прильоти" і на бульварі Шевченка, проспекті Ватутіна, вулиці 50-річчя СРСР та в інших частинах центру Донецька. Вибухи в Донецьку лунали і 6 грудня, внаслідок чого теж були руйнування. Тоді окупанти вже традиційно звинуватили в обстрілах міста Збройні сили України.

У Мережу потрапило відео "прильотів" по Донецьку 6 грудня, згідно з яким обстріл вівся з окупованих територій.

"Звичайно, вони звинувачують в цьому ЗСУ, але прильоти в деякі будинки показують, що обстріл вівся з окупованої Макіївки", - зазначає Telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами".

Українські військові та експерти регулярно повідомляють про випадки обстрілів росіянами окупованих територій.

Днями у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про черговий такий випадок, цього разу постраждала Горлівка.

"На тимчасово окупованій території Донецької області, в місті Горлівка, з 8 грудня поточного року окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи, у зв'язку з підвищенням ризику обстрілів нібито з боку Сил оборони. Для залякування місцевих жителів російські окупанти здійснили чотири обстріли центру міста із артилерії калібру 152 мм", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась розповів в інтерв'ю на своєму Youtube-каналі про нещодавній обстріл окупантами Донецька.

"Росіяни вчора (5 грудня - ред.) обстріляли зі сторони Макіївки центр Донецька. Постійно йдуть ці обстріли, це тривало з 2014 року. Всі керівники "народної міліції ЛДНР", всі офіцери старше ротного були росіяни. У мене з'явилась ідея - а може вони обстрілюють, щоб тримати населення в ненависті до України? Бо вони бояться, що якщо Росія не буде стріляти по Донецьку, нібито це "бомблять укропи", там почнуться якісь питання "дикі", - каже військовослужбовець.

Арестович сказав, чи стріляють ЗСУ по Донецьку

Радник Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 7 грудня заявив, що ЗСУ не стріляють по житлових кварталах Донецька.

Коментуючи обстріли Донецька, Арестович заявив:

"У нас не вистачає можливостей відпрацьовувати військові цілі… Знову ж таки, там наші громадяни - навіщо ми стрілятимемо по них? Я можу допустити якісь промахи. Тому що снаряди різної якості бувають: вони можуть зійти з траєкторії і впасти не там, де ми чекали. Але вогонь по центру міста... ЗСУ... Для чого? Що це дає, окрім того, що до тебе приїде українська військова прокуратура?".

За його словами, такі обстріли неможливо приховати.

"Якщо якийсь ідіот дасть наказ, давайте стріляти по центру Донецька - то це не про нас. Навіть якби знайшлися якісь маніяки, які б хотіли туди стріляти, це дуже швидко розкрилося б, спливло і було б покарано", - наголосив він.

Окупанти використовують практику 2014 року - Жданов

Військовий експерт Олег Жданов раніше в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив, що окупанти дегуманізують Україну, обстрілюючи Донецьк і звинувачуючи у цьому українську армію.

Ще однією причиною, чому окупанти обстрілюють Донецьк, експерт назвав мобілізацію в "ДНР".

"Щоб мотивувати місцеве населення, вони здійснюють ось такі обстріли. Не підете захищати ось цю самопроголошену республіку, то знову потрапите під каральний меч Збройних Сил України. Прийдуть бандерівці, прийдуть націоналісти, як вони нас позиціонують, і буде вам горе. Ось для того робляться такі провокаційні обстріли із застосуванням артилерії, мінометів. До речі, це практика 2014 року - вони здійснюють подвійні обстріли територій, які ж самі окупували", - сказав Жданов.

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