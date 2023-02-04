Практика часів Другої світової війни: росіяни розстрілюють командирів, які відмовляються виконувати накази

Через поганий зв’язок бойовик ледь не розстріляв цілу групу окупантів, але наказ його не здивував.

Росіяни вдаються до звичної для них практики з часів Другої світової війни. Вони розстрілюють тих, хто зволікає або відмовляються від виконання наказів.

Про це стає відомо із перехоплення радіообміну бойовиків з ПВК "Вагнер", йдеться на сайті Центру національного спротиву.

"Зважаючи на те, що наближається річниця російського повномасштабного вторгнення російським військам, було віддано наказ за будь-яку ціну здійснити просування як мінімум до адміністративних меж Донецької області. Саме тому усі сили росіяни кинули на здійснення оточення Бахмута який вони намагаються захопити вже більш як 9 місяців", - зауважують у Центрі.

У перехопленій розмові бойовик з позивним "Акробат" отримав наказ розстріляти командира "Устинова" та повести його групу у бій. Через поганий зв’язок бойовик "Акробат" спершу почув, що має розстріляти усю групу "Устинова". З його реакції помітно, що це для них звична практика, бо він жодним чином не не здивувався наказу про розстріл.

У Центрі спротиву зазначають, що для росіян це угруповання не має жодної цінності, оскільки його основу складають завербовані в’язні, втрати яких не несуть за собою жодних соціальних витрат для окупантів.

Загострення на фронті: що відомо

Відповідно до інформації Генштабу ЗСУ, станом на 4 лютого російські військові проводить перегрупування на окремих напрямках та посилюють наступ. Основні зусилля зосередили на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. До цього окупанти наступали на 4-х напрямках.

У Міноборони повідомляють, що цього тижня російська армія кинула всі сили на прорив оборони українських захисників та оточенння Бахмута, а також розгорнула потужний наступ на Лиманському напрямку.

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