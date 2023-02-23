"Прапор зверху на руїнах": російський генерал закликав зруйнувати Київ

Гурульова не збентежило навіть те, що самі росіяни називають Київ "матір'ю міст руських".
Скандальний російський генерал і депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов закликав повністю знищувати українські міста, зокрема Київ.
Про це він заявив в ефірі пропагандистського ток-шоу Володимира Соловйова.
Російського депутата не збентежило навіть те, що самі росіяни називають Київ "матір'ю міст руських".
"Якщо ми говоримо, що це Київ... Київ – мати міст руських. Так, це мати міст руських, але якщо треба, щоб від Києва залишилися руїни, і там стояв наш прапор зверху на цих руїнах, я думаю, до цього треба прийти... Так скрізь і всі воюють... Ми чомусь з цим морочимось, не зрозумію ніяк", – сказав Гурулєв.
Публіцист Олександр Невзоров, коментуючи заяву депутата, нагадав, що таку тактику затвердив радянський маршал Родіон Малиновський.
"Офіційна доктрина МО СРСР зазначала: "якщо у місті у вас стріляють із кожного вікна, зробіть те щоб жодного вікна у місті не було", – сказав Невзоров.
Він наголосив, що сучасні армії "беруть міста", а не їхні руїни.
"Стратегічну величезну цінність представляє саме місто, а не руїни, що димляться. Усі армії світу сьогодні вже вміють "брати міста", – підсумував Невзоров.
Нагадаємо, що російський співак-путініст Газманов на концерті в "Лужниках" заліпив логотип Prada на своєму пуховику.
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