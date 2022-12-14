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Прапори РФ, методички і зброя: у трьох містах викрили зрадників, які готувались зустрічати окупантів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Прапори РФ, методички і зброя: у трьох містах викрили зрадників, які готувались зустрічати окупантів

Фото: СБУ

Заборонені в Україні партії продовжують функціонувати.

СБУ провела обшуки у Києві, Дніпрі та Кривому Розі в офісах заборонених в Україні політичних партій. Там виявили ворожу символіку та російські методички на випадок окупації міст. 

Про це повідомляє СБУ. 

СБУ провела обшуки в офісах заборонених політичних сил - Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина". Там виявили символіку СРСР, прапори Росії, методички, зброю та іншу пропагандистську літературу. 

© СБУ
Фото: СБУ

У російських методичках опубліковані заклики до повалення державної влади та захоплення адміністративних будівель. Встановлено, що члени забороненою Комуністичної партії планували проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини.

© СБУ
Фото: СБУ

"Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб", - йдеться у повідомленні. 

© СБУ
Фото: СБУ

Заборона КПУ та її діяльність на шкоду Україні 

В Україні 17 травня набуло законної сили рішення суду про заборону Комуністичної партії. "Закон про декомунізацію" був ухвалений ВР ще 2015 року, проте ним передбачалось засудження комуністичного режиму і заборона пропаганди його символіки, але питання про заборону Комуністичної партії України мав вирішити суд. Комуністична партія України продовжувала існувати і навіть отримувала членські внески, хоча і була усунена від виборчого процесу. Також раніше в Україні заборонили відверто проросійську партію "Русь єдина". 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
184
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