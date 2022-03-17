Права для Росії не існує, тому Україні потрібні гарантії безпеки від ядерних держав - Клімкін

Права для Росії не існує, тому Україні потрібні гарантії безпеки від ядерних держав - Клімкін

Він переконаний, що США буде вимушений взяти участь в угоді про гарантії безпеки України

Міжнародного права для Росії не існує, тож Україні потрібно отримати від них гарантії безпеки, які будуть виконуватись.

Про це заявив екс-мініст МЗС Дмитро Клімкін в ефірі ТСН.

«Такі гарантії, які вони будуть виконувати, тому потрібні гарантії від партнерів, але частиною має бути угода із США. Бо вони, як лідери цивілізованого світу, можуть натягнути на голову Путіна «зашморг» і тримати його в рамках», - заявив Дмитро Клімкін.

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Він зазначив, що вже зараз для України принципове припинення вогню, відведення військ, але і гарантії, що знову не нападуть. Особливо з огляду на те, що напередодні Путін оголосив тотальну війну як українцям так і заходу. «Він буде намагатись отримати успіх. Треба кинути йому якусь кістку», - заявив Клімкін.

Він переконаний, що США буде вимушений взяти участь в угоді про гарантії безпеки України, щоб не втратити свої позиції. «Вони (США – ред.) не можуть собі дозволити програти в Україні, як вони будуть виглядати в очах того ж Китаю», - зазначив Клімкін.

Він не виключає, що гарантом може виступити також і Велика Британія, але знову ж таки за підтримки США. «Важливо, щоб ядерні держави гарантували нашу безпеку, не лише чорним по білому, а щоб невідворотні гарантії», - додав дипломат.

Клімкін переконує, що в українців, навіть після отримання нових гарантій, не зможуть забрати прагнень вступу до Альянсу.

Окремо він зупинився на темі миротворців, присутність яких допускає лише на окупованих територіях.

«Ми можемо говорити про миротворчі контингенти для окупованих територій, а в Україні – ми самі собі миротворці. Але плани Путіна ввести на Південь своїх миротворців, білорусів, таджиків – то на це погоджуватись не можна». – зазначив він і додав, що не потрібні Україні і миротворців міжнародних.

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