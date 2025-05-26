Правда про "Шахеди": військовий "Флеш" перелічив помилки The Economist щодо зброї РФ

Про російські БпЛА розповів військовий фахівець із систем РЕБ та зв’язку / © ТСН.ua

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Російськими «Шахедами» не управляють в польоті через месенджер Telegram. Ця зброя не має всередині штучного інтелекту, а, як і раніше, літає на основі сигналів супутникової навігації.

Про це написав військовий військовий фахівець із систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш» у відповідь на статтю The Economist.

«Дуже шкода, що авторитетне видання пише невірну інформацію», — зазначив «Флеш».

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Він також надав перелік хибних стверджень видання.

Що не можуть і чого не мають «Шахеди», якими РФ атакує Україну

Російські «Шахеди» не управляються я в польоті через Телеграм і не посилають нікуди відео трансляції через українські мережі мобільного зв’язку. «Шахеди» не мають всередині штучного інтелекту «Шахеди», як і раніше, літають на основі сигналів супутникової навігації, і РЕБ на них впливає. «Жодної записки з Алабуги від „друзів інженерів з РФ“ ніхто ніколи не знаходив», — зазначив військовий.

Що є в російських «Шахедах»

За словами фахівця, на «Шахедах» встановлений трекер, який надсилає інформацію про його місцезнаходження і польотні дані (швидкість, висота).

«Показання надсилаються через Телеграм-бот. Для надсилання використовуються мережі мобільного зв’язку та сімкарти. Сім карти можуть бути російські, українські та інших країн. Цих модемів і сім-карт в уламках ми знаходимо СОТНI якщо не тисячі вже. Ми, розуміючи все це, не даємо „Шахедам“ працювати через наші мережі мобільного зв’язку», — написав «Флеш».

Він також наголосив, що «Шахеди» РФ не керуються віддалено, у них немає такого функціоналу. Зброя просто намагається передавати своє місце розташування.

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Нагадаємо, в The Economist також йшлося про те, що Кремль уже запустив рекордні 298 дронів і 69 ракет за один день — 25 травня, і це може бути лише початком нової стратегії тиску на тлі перемовин.

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