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Праведник світу, який рятував євреїв від фашистів, тепер сам вимушений тікати від рашистів

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Праведник світу, який рятував євреїв від фашистів, тепер сам вимушений тікати від рашистів

Олександр Слободяник - визнаний Ізраїлем «Праведником народів світу» разом з родиною виїхав з тимчасово окупованої Херсонщини на Прикарпаття.

Чоловік довго не здогадувався, що в його країні знову війна: думав, то діти пускають салюти, йдеться в ТСН.

Півтора місяці у підвалі, без світла та води, але залишити рідну Херсонщину, окуповану рашистами, вони довго не наважувалися. Тільки-но облаштували будинок, завели величезну плантацію полуниці, але після чергового обстрілу онук не витримав.

«"Бабуся, я хочу жить. Давайте будем виїздити, бо я хочу жить". Ми зібралися за 15 хв. Коли нас випустили і ми проїхали цей блокпост і в сусідньому селі нас зустріли і сказали "паляниця", я ридала на всю машину», - зі сльозами пригадує дочка Праведника світу Людмила Скепка.

92-річний Олександр Олексійович у цій родині – найстарший і ця війна для нього вже друга. Старенький недочуває, коли лунали вибухи - думав, то сусідські хлопчаки салютами бавляться. Аж поки на подвір’ї не розірвалася касетна бомба.

Олександр Олексійович - Праведник світу. Ізраїль дає це званням тим, під час Другої світової, ризикуючи життям, рятував євреїв від нацистів. Ім’я Олександра Олексійовича нині на стіні меморіалу Яд Вашем у Єрусалимі. У 42-му йому було лише 13, з батьками жив у місті Бершадь на Вінничині, де нацисти створили величезне єврейське гетто. Тато Сашка був партизанським підпільником. І одного дня на вулиці побачив 10-річного хлопчика Давида, який втік з гетто. «Бачить хлопчик замерзає. Він схопив того хлопчика.  Коли батько його приніс додому, сказав мені: Саша, будеш казати всім,  що це тій брат», - розповідає Олександр.

Невдовзі з гетто вони витягли і мати Давида. Небезпечну операцію батько доручив саме дітям, бо вони менше привертали увагу фашистів. Врятованих євреїв переховували до кінця війни. «Дав одяг своєї дружини, тобто моєї бабусі: українську хустку, спідницю. І сказав, йдіть туди удвох. І сказав,  щоб вона переодяглася. Для того,  щоб відволікти увагу охорони, там затіяли євреї бійку. Ці втекли»,- розповідає історію донька.

Нині рятівник єврейської родини сам вимушений рятуватися від росіян, що загарбали його Херсонщину. Родина знайшла прихисток у родичів на Прикарпатті. Історію дідуся оприлюднили місцеві волонтери.

Праведник народів світу був змушений тікати з окупованої Херсонщини

Праведник народів світу був змушений тікати з окупованої Херсонщини

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