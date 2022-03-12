"Правил тепер немає": Кім пригрозив окупантам за хаотичний нічний обстріл Миколаєва і зміну тактики

Окупанти змінили тактику і ховаються в сільських школах і хатах.

Російські війська у ніч проти 12 березня хаотично обстрілювали Миколаїв. Загарбники вели вогонь по лікарнях, котельні, інтернату. У результаті поранено двох людей.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його даними, внаслідок нічних обстрілів окупантів, загиблих, на щастя, немає. Але двоє людей отримали поранення.

"Окупанти сьогодні обстрілювали вночі безладним хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельні (потрапили трубою). Вони змінюють тактику. Вони виїжджають, стріляють та біжать. Розміщуються у селах, квартируються там у школах, сільських будинках – тобто ми не можемо щільно накривати назад. Правил немає. Тепер працюємо з ними жорсткіше", - сказав він.

Нагадаємо, у Миколаєві врятували кішку, яку господарі, що втекли з міста, кинули у зачиненій квартирі. У бетонній стіні зробили отвір, щоб мати змогу передавати тварині їжу.

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