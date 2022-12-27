Правила поведінки, які рятують: як підготувати себе та свою оселю до небезпек воєнного характеру

Під час ракетних ударів і бомбардуваннях слід дотримуватися правил "двох стін" і "двох виходів".

Звичайно повністю і правильно підготуватися до такої надзвичайної ситуації, як війна, неможливо. Але є певні правила поведінки, які допоможуть врятувати життя та здоров’я, а також збільшити шанси вижити під час ворожих обстрілів.

ТСН.ua у межах реалізації Програми цивільного захисту, яку виконує Фонд Східна Європа у партнерстві з Hala Systems Inc. коштом Європейського Союзу, зібрав поради, як діяти населенню у разі загрози воєнного характеру.

У ДСНС радять за першої можливості покинути разом із сім'єю небезпечну зону. У разі неможливості виїхати особисто, відправити дітей і родичів похилого віку до родичів, знайомих. А також завчасно підготувати "тривожну валізу", про вміст якої ми писали раніше, не нехтувати повітряними тривогами та перебувати під час них в укритті. Також важливо підготувати і свою оселю.

Підготування оселі

Аби підготувати оселю до загроз та небезпек в умовах війни, рятувальники радять:

нанести захисні смуги зі скотчу (паперу, тканини) на віконне скло для підвищення його стійкості до вибухової хвилі та зменшення кількості уламків і уникнення травмування у разі його пошкодження;

за можливості обладнайте укриття у підвалі, захистіть його мішками з піском, передбачте наявність аварійного виходу;

за наявності земельної ділянки обладнайте укриття на такій відстані від будинку, яка більша від його висоти;

забезпечте оселю запасами питної та технічної води, а також зробіть запас продуктів тривалого зберігання;

додатково укомплектуйте домашню аптечку засобами надання першої медичної допомоги;

підготуйте ліхтарики (комплекти запасних елементів живлення), гасові лампи та свічки на випадок відключення енергопостачання;

підготуйте (закупіть) прилади (примус) для приготування їжі у разі відсутності газу і електропостачання;

підготуйте необхідні речі та документи на випадок термінової евакуації або переходу до захисних споруд цивільної оборони або інших сховищ (підвалів, погребів тощо);

у разі наближенні зимового періоду необхідно продумати питання щодо обігріву оселі у разі відключення централізованого опалення.

Правила поведінки населення під час війни

Окрім оселі, потрібно підготувати себе та свою родину дотримуватися певних правил поведінки, які допоможуть вижити під час небезпеки.

Необхідно:

зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації;

не сповіщати про свої майбутні дії (плани) малознайомих людей, а також знайомих із ненадійною репутацією;

завжди мати з собою документ (паспорт), що засвідчує особу, відомості про групу крові свою та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров’ям (алергію на медичні препарати тощо);

знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця проживання, роботи, у місцях частого відвідування (магазини, базар, дорога до роботи, медичні заклади тощо). Без необхідності намагатися якнайменше перебувати поза місцем проживання, роботи та у малознайомих місцях;

у разі виходу із приміщень, пересування сходами багатоповерхівок або до споруди цивільної оборони (сховища) дотримуватись правила правої руки (як під час руху автомобільного транспорту) з метою уникнення тисняви. Пропускати вперед та надавати допомогу жінкам, дітям, літнім людям та інвалідам, що значно скоротить терміни зайняття укриття;

уникати місць скупчення людей;

у разі отримання будь-якої інформації від органів державної влади про можливу небезпеку або заходи щодо підвищення безпеки передати її іншим людям (за місцем проживання, роботи тощо);

за появи озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно покинути цей район;

посилити увагу і за можливості також залишити цей район у разі появи засобів масової інформації сторони-агресора;

про людей, які не орієнтуються на місцевості, розмовляють з акцентом, мають нехарактерну зовнішність, здійснюють протиправні і провокативні дії, здійснюють незрозумілу роботу, тощо – негайно поінформувати органи правопорядку, місцеву владу, військових;

у разі потрапляння до району обстрілу – сховатись у найближчу захисну споруду цивільної оборони, сховище (укриття). За відсутності пристосованих сховищ, для укриття використовувати нерівності рельєфу (канави, окопи, заглиблення від вибухів тощо). У разі раптового обстрілу та відсутності поблизу споруд цивільного захисту, сховища і укриття − ляжте на землю головою в бік, протилежний вибухам. Голову слід прикрити руками (за наявності для прикриття голови використовувати валізу або інші речі). Не виходьте з укриття до кінця обстрілу;

у разі, якщо ви стали свідком поранення або смерті людей, протиправних до них дій (арешт, викрадення, побиття тощо), слід намагатися з’ясувати та зберегти якнайбільше інформації про них та обставини події для надання допомоги, пошуку, встановлення особи тощо. Необхідно пам’ятати, що ви самі або близькі вам люди, також можуть опинитись у скрутному становищі і будуть потребувати допомоги.

Не рекомендується:

читати новини з сумнівних, неофіційних, неперевірених джерел;

підходити до вікон, якщо почуєте постріли;

спостерігати за перебігом бойових дій;

стояти чи перебігати під обстрілом;

конфліктувати з озброєними людьми;

носити армійську форму або камуфльований одяг;

демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;

підбирати покинуті зброю та боєприпаси.

Більше про правила поведінки у різних надзвичайних ситуаціях читайте в Абетці безпеки ДСНС за посиланням.