"Правильні інструменти та взаємодія": Кулеба про повернення українців з-за кордону

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, коли йдеться про повернення наших громадян з-за кордону, важливо знаходити правильні інструменти та слова, а також взаємодію.

Про це міністр сказав під час пресконференції, присвяченій майбутньому 4-му Саміту перших леді та джентльменів, передає "РБК-Україна".

Як відзначив Кулеба, уряди інших країн, в яких наразі перебуває найбільше українців, задоволені тим, що наші громадяни живуть у них, працюють й адаптуються в їхніх суспільствах. Але вони бажають також допомогти Києву повернути українців додому.

"Вони (уряди країн - ред.) самі перебувають в дуже вузькому просторі для маневру, тому що ти не можеш робити це примусово. І так само й для нас", - відзначив Кулеба.

За словами міністра, серед українців за кордоном також є й ті, хто не має куди повертатись, або ж не мають можливості це зробити через хворобу, чи необхідність догляду за близькими.

"Я думаю, якщо цю групу відставити вбік, для решти українців, які зараз за кордоном, ми всі присутні в цій залі, ті, хто сьогодні складає сесію в університетах, ходять на роботу в полях, на заводах, у бізнесі, наочний доказ того, що в Україні можна жити, розвиватися і ростити дітей", - резюмував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи повертатиме Європа примусово громадян призовного віку до України.

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