"Правий берег Дніпра стане могилою для десантників з РФ": у ЗСУ анонсували нові "бавовни" на Херсонщині

Вони намагатимуться стримати контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та готуються до наступу на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Російські окупанти склади з боєприпасами розміщують або на лівому березі Дніпра, або на правому – втиснувшись у берег річки, щоб їх не дістала українська зброя. Проте у ЗСУ нагадали, що РСЗВ М142 HIMARS здатні досягати до цих позицій. Також українські військові натякнули, що вони знають, в яких населених пунктах росіяни розміщують свої склади зі зброєю.

Також у ЗСУ наголосили, що окупанти, які формують на правому березі Херсонщини повноцінну ударну групу, будуть забезпечені повною мірою людським ресурсом, але матимуть проблеми з технікою та супутніми витратними елементами.

"Навіть з тією наявною кількістю складів, які зараз розміщені на правому березі і поки що не відчували запаху бавовни, можна говорити про те, що їхня кількість недостатня для забезпечення такої групи військ. Після того як почнуть лунати бавовни і на них, надія буде лише на ресурс на лівому березі", - йдеться у повідомленні.

У страткомі ЗСУ наголосили, що складається враження, що російське командування поставило собі за мету в 2022 році в Україні остаточно знищити всю російську десантуру.

"І братською могилою для них стане правий берег Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що мета всіх наступів російських військ на Донецькому та Луганському напрямках – змусити Україну перекинути туди резерви, аби не перекидати їх на напрямок справжньої небезпеки, де планується великий наступ.

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