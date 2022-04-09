Правоохоронці Дніпропетровської області евакуювали з Краматорська понад сотню людей (фото)

Усіх їх доставили до тимчасового прихистку.

Правоохоронці Дніпропетровської області евакуювали з Краматорська понад сотню людей, зокрема постраждалих від ракетного удару по залізничному вокзалу.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Правоохоронці евакуювали з Краматорська 105 людей, серед яких 14 дітей та один постраждалий від удару по залізничному вокзалу. Усіх їх доставили до тимчасового прихистку.

Також поліцейські області під час патрулювання Божедарівської територіальної громади помітили автобус із біженцями із Маріуполя. Транспортний засіб зламався і перевозити далі людей не міг.

“Правоохоронці без зволікань надали допомогу з ремонту транспортного засобу, після чого водій автобуса продовжив рух. Головне в роботі офіцера громади не залишатися осторонь людських проблем”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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