Правоохоронці перевіряють людей на Донеччині, які відмовляються від евакуації - ОВА

У Донецькій області громадянами, які не хочуть евакуюватися через лояльне ставлення до ворога, займаються правоохоронці.

На Донеччині правоохоронці перевіряють людей, які відмовляються від евакуації через через лояльне ставлення до окупантів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, пише "Укрінформ".

Він також зазначив, що темпи евакуації в області занизькі.

"Я не можу назвати, що це високі темпи. Це 300 – 350 осіб на добу евакуюються, це з 340 тисяч. Цифра особливо не змінюється... Тут є ще фактори. Можливо у тих, хто не хоче виїжджати, і якось лояльно ставиться до ворога, але цим, повірте, ми також займаємось і займаються правоохоронні органи. І мотиви деяких з них нам також відомі", - заявив він.

Він підкреслив, що евакуацію в області продовжують, і для порятунку людей будуть застосовувати ще жорсткіші і наполегливі заходи. В осінньо-зимовий період в області має залишитись якнайменше людей.

Кириленко зазначив, що у місцевої влади є спеціально розроблений алгоритм евакуації – люди знають, як евакуюють, яким маршрутом і яка кінцева точка відправлення, де вони будуть і в яких умовах розміщені.

Нагадаємо, протягом доби росіяни вбили на Донеччині п'ять мирних мешканців.

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