Правоохоронці виявили у Харківській області "дипломи", які росіяни оформили з помилками (фото)

У суботу, 29 жовтня, у деокупованому Вовчанську на Харківищині правоохоронці виявили дипломи російського зразка з граматичними помилками.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратури.

Правоохоронці провели огляд медичного коледжу у Вовчанську.

"Серед вилученого правоохоронцями: освітня програма за стандартами РФ, бухгалтерські відомості по виплатам заробітної плати викладацькому складу у рублях, список персоналу для отримання російських сім-карт та дипломи зразка РФ, підписані так званим "главой ВГА Харьковской области". Окупанти так поспішали впровадити російську освіту на Харківщині, що забули власну мову. У дипломах є помилка: "профессиональный колледж" росіяни вирішили писати з однією літерою "с", - йдеться у повідомленні.

Прокурори вилучили речові докази, які в подальшому будуть використані для повного та всебічного розслідування злочинів Росії та колаборантів.

Деокупація Харківщини

У вересні ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині, звільняючи від окупантів деятки населених пунктів.

Після звільнення міст та сіл на деокупованій Харківщині виявили 22 катівні. Наразі назвати загальну кількість людей, які постраждали від тортур окупантів не можна, оскільки частина людей зараз перебувають у РФ.

На Харківщині досі знаходять сліди воєнних злочинів росіян. Так, селі Черкаські Тишки виявили тіла ще трьох цивільних, один із них - без голови.

У Харківській області також знайшли 13 мішків із секретними документами окупантів.

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