Правоохоронці встановили особу росіянина, який наказав обстріляти із танка лікарню у Тростянці

На виконання злочинного наказу екіпаж танка здійснив щонайменше три постріли з танкової гармати.
Правоохоронцями встановлено особу російського військовослужбовця, який у березні віддав наказ обстріляти із танка лікарню у Тростянці Сумської області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 23 березня 2022 року під час окупації російськими військовими м. Тростянець у порушення норм міжнародного гуманітарного права з танка Т-80 було обстріляно Тростянецьку міську лікарню.
Слідству вдалос встановити, що наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні віддав командир танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку "Шепетівський" 4-ї гвардійської танкової дивізії "Кантимирівська". На виконання злочинного наказу екіпажем танка здійснено щонайменше три постріли з танкової гармати, внаслідок чого пошкоджено будівлю стаціонарного корпусу лікарні, у якій на час обстрілів перебували хворі та персонал лікарні.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури військовослужбовцю РФ заочно повідомлено про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
На даний час вирішується питання щодо проведення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного.
Нагадаємо, у Сумській області СБУ проводить рейди для виявлення ворожих диверсантів.
Читайте також:
- Грабували жителів Бучі та відправляли майно рідним: оголошені підозри 8 мародерам-окупантам (фото)
- СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам ракетами обстрілювати Україну
- У МВС пояснили, кого вважатимуть колаборантом на тимчасово окупованих територіях