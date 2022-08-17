Правоохоронці встановили особу росіянина, який наказав обстріляти із танка лікарню у Тростянці

На виконання злочинного наказу екіпаж танка здійснив щонайменше три постріли з танкової гармати.

Правоохоронцями встановлено особу російського військовослужбовця, який у березні віддав наказ обстріляти із танка лікарню у Тростянці Сумської області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 23 березня 2022 року під час окупації російськими військовими м. Тростянець у порушення норм міжнародного гуманітарного права з танка Т-80 було обстріляно Тростянецьку міську лікарню.

Слідству вдалос встановити, що наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні віддав командир танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку "Шепетівський" 4-ї гвардійської танкової дивізії "Кантимирівська". На виконання злочинного наказу екіпажем танка здійснено щонайменше три постріли з танкової гармати, внаслідок чого пошкоджено будівлю стаціонарного корпусу лікарні, у якій на час обстрілів перебували хворі та персонал лікарні.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури військовослужбовцю РФ заочно повідомлено про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На даний час вирішується питання щодо проведення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного.

Нагадаємо, у Сумській області СБУ проводить рейди для виявлення ворожих диверсантів.

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