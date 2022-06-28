Правоохоронці вже встановили особи окупантів, які обстріляли ТЦ у Кременчуці: що їм загрожує

Правоохоронці вже встановили особи окупантів, які обстріляли ТЦ у Кременчуці: що їм загрожує

Правоохоронці вже встановили імена російських злочинців, які обстріляли ТЦ з понад тисячею людей у Кременчуці.

Слідчі СБУ вже відкрили кримінальне провадження за фактом безжального ракетного обстрілу РФ 27 червня. Російським окупантам, які скоїли злочин, загрожує довічне позбавлення волі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу 28 червня у Кременчуці.

"Кримінальне провадження веде СБУ. Стаття, за якою здійснено цей злочин, передбачає довічне позбавлення волі. Аналітики СБУ і аналітики Нацполіції встановили, який саме полк авіації здійснив цей злочин і вже є перші імена льотчиків, які злітали на ТУ-22, який і здійснив фатальні обстріли", - сказав голова МВС.

Також читайте Один із рятувальник постраждав під час розбирання завалів ТЦ у Кременчуці - Монастирський

Монастирський наголосив, що на місці ТЦ, який зруйнували окупанти, не було ані бункерів, ані складів зі зброєю, там не розташовувались ніколи ані ЗСУ, ані інші збройні формування. Це був повністю цивільний об'єкт, де перебували мирні люди.

"Це абсолютно цивільний об'єкт, Тут немає нічого, щоб загрожувало будь-кому з військових. Це цільне влучення саме в цивільний об'єкт", - наголосив голова МВС.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

Також стало відомо, що ТРЦ "Амстор" у Кременчуці не зачинявся під час повітряних тривог.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.