Правила війни дронів знову змінюються: "Флеш" попередив про нову загрозу

Уламки російського дрона / © Сергій Флеш

Російські окупанти продовжують вдосконалювати свої засоби ураження, інтегруючи в них супутникові технології. Якщо раніше термінали Ілона Маска зустрічалися лише на безпілотниках типу «Молнія», то тепер їх застосування розширилося.

Про це повідомив військовий експерт із радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

«Велика біда для нас»

За словами експерта, сьогодні, 15 січня, вперше зафіксовано факт управління БпЛА типу БМ-35 через систему Starlink.

Це суттєво змінює ефективність ворожої зброї:

Імунітет до РЕБ. Такий дрон неможливо «посадити» або збити з курсу звичайними засобами радіоелектронної боротьби, оскільки канал зв’язку йде через супутник, а не через наземні радіочастоти.

Висока точність. Дрон перебуває під повним контролем оператора з РФ до моменту удару, що дозволяє маневрувати і вражати рухомі цілі.

«Це велика біда для нас. БпЛА з таким типом управління… точно потрапляють в ціль», — наголосив «Флеш».

«Шахеди» на черзі

Найтривожнішим є прогноз експерта щодо подальшого масштабування цієї технології. Бескрестнов вважає, що поява іранських дронів-камікадзе, обладнаних супутниковим зв’язком, неминуча.

«Коли полетять «Шахеди» на Старлінку — це лише питання часу і, можливо, навіть днів, а не місяців», — попередив він.

Це означатиме, що традиційні методи «спуфінгу» (підміни GPS-координат), якими захищають українські міста від «Шахедів», можуть стати неефективними проти модернізованих версій.

Нагадаємо, Іран продемонстрував новий безпілотник-камікадзе Hadid-110. За даними державних медіа та технічних описів американської військової бази OE Data Integration Network, він може розвивати швидкість до 510 км/год.