Празький суд пом'якшив термін ув’язнення чеху, раніше засудженому на 20 років за війну на Донбасі

Вирок суду є остаточним.
Апеляційний суд Праги зменшив вирок раніше засудженому до 20 років ув'язнення за обвинуваченням у бойових діях на Донбасі Лукашу Новачеку.
Про це повідомляє видання Blesk.
Зазначається, під час засідання судді пом'якшили вирок Новачеку, оскільки його участь у бойових діях не доведена. Апеляційний суд визнав Новачека винним в участі в організованій злочинній групі, а не в теракті.
Справа Лукаша Новачека
В липні 2015 року Лукаш пробув пів року в сепаратистських казармах. Проте, як він стверджував у суду, брати активну участь у військових завданнях відмовився. За його словами, він працював переважно на кухні - просто "чистив картоплю та копав вигрібні ями". У січні 2016 року Новачек переїхав до РФ, подав заяву на отримання паспорта в посольстві Чехії та повернувся додому.
Ще одна версія Лукаша була, що він приїхав у Донецьк, щоб побачити дівчину, з якою познайомився через Інтернет. За його словами, там, у Донецьку, її знайомі пропонували йому посаду в армії, але він залишився цивільним працівником.
Йому загрожувало понад 26 років тюрми. У першому обвинуваченні було зазначено, що він служив у розвідці, охороні та патрулюванні, а також воював з українськими військами. Доказом стали його фотографії у формі та зі зброєю.
Раніше повідомляли, що українського спецслужбовця, який воює на Донбасі проти своїх, заочно засудили до 10 років.
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