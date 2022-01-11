Празький суд пом'якшив термін ув’язнення чеху, раніше засудженому на 20 років за війну на Донбасі

Празький суд пом'якшив термін ув’язнення чеху, раніше засудженому на 20 років за війну на Донбасі

Вирок суду є остаточним.

Апеляційний суд Праги зменшив вирок раніше засудженому до 20 років ув'язнення за обвинуваченням у бойових діях на Донбасі Лукашу Новачеку.

Про це повідомляє видання Blesk.

Також читайте У Вірменії повідомили про двох убитих солдатів під час інциденту на кордоні з Азербайджаном

Зазначається, під час засідання судді пом'якшили вирок Новачеку, оскільки його участь у бойових діях не доведена. Апеляційний суд визнав Новачека винним в участі в організованій злочинній групі, а не в теракті.

Справа Лукаша Новачека

В липні 2015 року Лукаш пробув пів року в сепаратистських казармах. Проте, як він стверджував у суду, брати активну участь у військових завданнях відмовився. За його словами, він працював переважно на кухні - просто "чистив картоплю та копав вигрібні ями". У січні 2016 року Новачек переїхав до РФ, подав заяву на отримання паспорта в посольстві Чехії та повернувся додому.

Ще одна версія Лукаша була, що він приїхав у Донецьк, щоб побачити дівчину, з якою познайомився через Інтернет. За його словами, там, у Донецьку, її знайомі пропонували йому посаду в армії, але він залишився цивільним працівником.

Йому загрожувало понад 26 років тюрми. У першому обвинуваченні було зазначено, що він служив у розвідці, охороні та патрулюванні, а також воював з українськими військами. Доказом стали його фотографії у формі та зі зброєю.

Раніше повідомляли, що українського спецслужбовця, який воює на Донбасі проти своїх, заочно засудили до 10 років.

Читайте також: