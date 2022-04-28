Представниця ООН їде до Запоріжжя, щоб координувати порятунок людей з Маріуполя

Координаторка ООН в Україні Оснат Лубрані заявила, що вона їде до міста Запоріжжя, щоб координувати порятунок людей з Маріуполя.
Вона зазначила, що таке рішення ухвалив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
Про це вона написала у Тwitter.
"Я їду в Запоріжжя, щоб підготуватися до обнадійливої евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована, щоб допомогти врятувати життя українців та допомогти тим, хто цього потребує", - написала Оснат Лубрані.
The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.— Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022
The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi
Нагадаємо, в ніч проти 28 квітня російські військові завдали 50 авіаударів по Маріуполю. Загарбники скидали на місто заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби. Окрім цього застосовували ракети і гатили з артилерії.
Читайте також:
- Війна Росії проти України: день 64, текстовий онлайн усіх подій
- "Кадирівці втікають, росіяни їдуть назад в мішках": окупанти не витримують боїв з ЗСУ на Луганщині (відео)
- Долітався: на Запоріжжі збили російський "Орлан", який коригував вогонь