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Представниця ООН їде до Запоріжжя, щоб координувати порятунок людей з Маріуполя

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Представниця ООН їде до Запоріжжя, щоб координувати порятунок людей з Маріуполя

Getty Images

Координаторка ООН в Україні Оснат Лубрані заявила, що вона їде до міста Запоріжжя, щоб координувати порятунок людей з Маріуполя.

Вона зазначила, що таке рішення ухвалив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. 

Про це вона написала у Тwitter. 

"Я їду в Запоріжжя, щоб підготуватися до обнадійливої евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована, щоб допомогти врятувати життя українців та допомогти тим, хто цього потребує", - написала Оснат Лубрані. 

Нагадаємо, в ніч проти 28 квітня російські військові завдали 50 авіаударів по Маріуполю. Загарбники скидали на місто заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби. Окрім цього застосовували ракети і гатили з артилерії.

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