Представниця ООН їде до Запоріжжя, щоб координувати порятунок людей з Маріуполя

Представниця ООН їде до Запоріжжя, щоб координувати порятунок людей з Маріуполя

Координаторка ООН в Україні Оснат Лубрані заявила, що вона їде до міста Запоріжжя, щоб координувати порятунок людей з Маріуполя.

Вона зазначила, що таке рішення ухвалив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Про це вона написала у Тwitter.

"Я їду в Запоріжжя, щоб підготуватися до обнадійливої евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована, щоб допомогти врятувати життя українців та допомогти тим, хто цього потребує", - написала Оснат Лубрані.

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022

Нагадаємо, в ніч проти 28 квітня російські військові завдали 50 авіаударів по Маріуполю. Загарбники скидали на місто заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби. Окрім цього застосовували ракети і гатили з артилерії.

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