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Представник легіону "Свобода Росії" оцінив війська КНДР на Курщині

Представник легіону "Свобода Росії" оцінив війська КНДР на Курщині

Військові КНДР / Фото: www.kcna.kp

Росія використовує північнокорейських солдат в якості "гарматного мʼяса".

Солдати КНДР, які воюють на стороні Росії проти України, не змінять ситуацію на полі бою через їх слабку ефективність.

Таку думку в етері Вечір.LIVE висловив заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан "Цезар" Андронніков.

Він заявив, що Росія використовує північнокорейських солдат в якості "гарматного мʼяса".

Військовий заявив, що така тактика характерна для Першої та Другої світових воєн. 

"Особливої ефективності у цих підрозділів не спостерігається. Якщо чесно, ми очікували від них більшого. Це слова тих, хто стикався з ними у бою", — розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни мають наказ вбивати солдатів КНДР, щоб ті не потрапили в полон.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі приголомшили кількістю втрат у військах КНДР.

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