Представник США в ОБСЄ: Байден доручив передавати МКС інформацію про злочини росіян

Представник Сполучених Штатів у ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що президент Джо Байден віддав розпорядження передавати докази російських воєнних злочинів до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Так, я можу підтвердити: президент вирішив, що для нас дуже важливо, щоб була можливість притягнення до відповідальності за різні воєнні злочини та інші звірства, які Росія скоїла в Україні. І наш підхід в тому, щоб підтримувати всіх суб'єктів, які беруть участь у процесі притягнення до відповідальності", - сказав постпред США при ОБСЄ.

Крім того, він зазначив, що у Вашингтоні підтримують ідею створити міжнародний трибунал для розгляду російської агресії проти України.

"Отже, є різні зусилля в різних кошиках. І той факт, що ми підтримали Міжнародний кримінальний суд, зобов’язує нас ділитися інформацією з ним. Думаю, президент Байден вирішив, що вкрай важливо, щоб ми це зробили і підтримали МКС не лише на словах, а й шляхом надання фактичної інформації, яка є у нашому розпорядженні", - заявив Карпентер.

Він не став розповідати деталі щодо тої інформації, яку США передають МКС, але зазначив, що "цей дуже важливий крок до співпраці з МКС свідчить про те, наскільки важливо для президента Байдена підтримати притягнення до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Головному управлінні розвідки вважають можливою видачу нового ордера від Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт президента РФ Путіна щодо воєнних злочинів.

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Путін боїться, що його можуть арештувати на вимогу Міжнародного суду, тому скасовує свої візити за кордон.

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