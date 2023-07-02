Представник Ватикану після візиту до Москви заявив, що мирного плану не існує

Кардинал Маттео Дзуппі, посланник Ватикану, заявив про відсутність мирного плану для завершення війни в Україні. Цю заяву він зробив після свого візиту до Москви у рамках спеціальної місії Ватикану.

Про це пише італійське видання RAI.

За словами кардинала, основним елементом його місії були "гуманітарні аспекти". Він також зазначив, що спільно з Державним секретаріатом і Папою Франциском вони будуть розглядати можливості розвитку отриманих уявлень.

"Наразі відсутній мирний план, не проводиться посередництво. Проте існує велике прагнення зупинити насильство та зберегти людські життя, починаючи з найменших", - сказав кардинал Дзуппі.

Нагадаємо, що Міноборони України звернулася до окупантів в Криму.

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