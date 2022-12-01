Представники "Росатому" крадуть гроші, які Україна платить працівникам Запорізької АЕС - ГУР

Працівники "Росатому" розкрадають гроші, які Україна виділяє на зарплати працівникам окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Росіяни розкрадають зарплати українських працівників АЕС. Вони оформлюють фіктивні фінансові документи (корпоративні картки) на ім’я персоналу ЗАЕС, які мають громадянство України.

"Реальні фінансова звітність не оформлюється і не подається. Тобто, гроші які призначались для оплати роботи персоналу станції, привласнюються окупаційною адміністрацією та співробітниками "росатому", - йдеться у повідомленні.

Наразі на атомній станції перебуває 500 окупантів, з яких 200 - це "кадирівці". Вони тероризують українців та змушують їх співпрацювати з російськими загарбниками.

"У промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів, коли залишали станцію. Про це було повідомлено так звану "поліцію" Енергодару. Співробітники фсб, які прибули на місце подій, розповсюдили інформацію, що це начебто "тайники диверсійних підрозділів ЗСУ", - наголошує ГУР.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські терористи ще на початку повномасштабного вторгнення захопили найбільшу атомну станцію Європи - Запорізьку АЕС. Перед тим жителі Енергодара ледь не кожен день виходили на протести та ставали перед танками росіян, щоб не допустити окупації.

Раніше президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що зараз є ознаки того, що росіяни готуються покинути Запорізьку АЕС, яку вони захопили та погрожують ядерним тероризмом.

Також генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим у Стамбулі. Вони обговорили питання створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

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