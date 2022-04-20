Предстоятель ПЦУ закликав не скупчуватись в храмах на Великдень і не проводити служби вночі

Предстоятель ПЦУ закликав не скупчуватись в храмах на Великдень і не проводити служби вночі

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній каже, що ворог намагається позбавити нас духовної радості, тому церква закликає заради збереження життя бути пильними.

Митрополит Епіфаній зазначив, що у небезпечних районах, де є ризики провокацій, проводити богослужіння не обов’язково вночі, можливо вдень, а також розділяти час, щоб не було скупчення людей, про це він зазначив в ефірі марафону «Єдині новини».

Нагадав, що долучитися до богослужінь можна онлайн, адже будуть у мережі трансляції із Києва, а потім прийти вже до своєї церкви лише на освячення пасок.

Водночас предстоятель дивується, що «ті, які називають себе християнами, чинять такі звірства в такі дні». Він зазначив, що був запит і від церкви про припинення вогню на Великдень, але в те, що воно відбудеться мало віриться.

Епіфаній зазначив, що чує від священників МП заклик про трибунал для російського митрополита Кирила, який закликає до війни в Україні, але зазначає, що керівники церкви в Україні мали б від слів переходили до дій.

«Перемога, неодмінно, буде на нашому боці», - переконує предстоятель.

Митрополит Епіфаній розповів про правила безпеки на Великдень

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