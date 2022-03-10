Предстоятель УПЦ Онуфрій звинуватив РФ у нападі на Україну і назвав війну "найстрашнішим гріхом"

За його словами, Україна наразі переживає час складних випробувань, спричинених нападом на нашу країну військ Російської Федерації.

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату), Митрополит Київський і Всієї України Онуфрій зробив заяву щодо війни Росії проти України. Він, зокрема, заявив, що "сьогодні наша країна переживає час складних випробувань, спричинених нападом на нашу країну військ Російської Федерації", а також назвав війну "найстрашнішим гріхом".

Про це йдеться у заяві Української Православної Церкви від 10 березня 2022 року.

"Українська Православна Церква — це Церква українського народу. Вона об’єднує віруючих на Сході та Заході, Півночі та Півдні нашої країни. До її складу входять люди різних національностей та різних політичних переконань. Але всі ми єдині у Христі. За більш ніж 1000-річну історію свого існування наша Церква завжди була і залишається зі своїм народом", — йдеться у повідомленні.

За словами Онуфрія, сьогодні Україна переживає час складних випробувань, спричинених нападом на нашу країну військ Російської Федерації.

"У всіх храмах та монастирях Української Православної Церкви не припиняються посилені молитви за якнайшвидше настання миру та припинення кровопролиття. Ми послідовно закликаємо до мирного врегулювання конфліктів шляхом діалогу. Війна — це найстрашніший гріх, який існує на цьому світі. Вона змушує дивитися на іншу людину не як на образ Божий, а як на ворога, якого треба вбити. Тому немає виправдання тим, хто розпочинає війни", — сказав він.

Предстоятель УПЦ додав: "На превеликий жаль, за ці кілька днів загинула велика кількість мирних людей, серед яких – літні, жінки та діти; знищено гуманітарну інфраструктуру — лікарні, пологові будинки, школи, дитячі будинки; а ті, що вижили, змушені покинути свої будинки і навіть країну заради порятунку своїх життів, ставши біженцями і переселенцями.

У зв’язку з цим, для запобігання ще більшим жертвам і стражданням нашого народу, звертаємось до всіх, від кого це залежить, забезпечити реальні гуманітарні коридори для невідкладної евакуації мирних жителів із населених пунктів, що знаходяться на лінії вогню, та гарантувати їхню безпеку".

"Зважаючи на бойові дії, деякі українські військовослужбовці, виконуючи свою присягу та обов’язок захисту Батьківщини, на жаль, були поранені чи опинилися в полоні. Тому Українська Православна Церква, дбаючи про своїх співгромадян, просить виявити людське співчуття та християнське милосердя, організувати видачу поранених та здійснити обмін військовополоненими. Віримо, що Господь наш Ісус Христос заступництвом Своєї Пречистої Матері збереже нашу країну та її боголюбивий народ і подасть нам довгоочікуваний мир", — додав предстоятель УПЦ.

Нагадаємо, 24 лютого, у день нападу Росії, очільник Української православної церкви Онуфрій підтримав українську армію і звернувся до президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Він закликав президента РФ Володимира Путіна припинити бойові дії в Україні.

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