Премʼєр Албанії зробив гучну заяву про допомогу Україні і дорікнув Заходу

Прем'єр-міністр Албанії зауважив, що роль Західних Балкан стає ще більш важливою для ЄС.

Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з Росією на тлі європейських і західних затримок і обмежень щодо допомоги.

Про це заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама в інтерв'ю напередодні візиту президента України Володимира Зеленського в країну, повідомляє Euractiv.

Рама додав, що роль Західних Балкан стає ще більш важливою для ЄС, оскільки вони починають розуміти це перед обличчям спільного ворога Володимира Путіна: “Настільки ж, наскільки ми потребуємо вас, ви потребуєте нас. Чому? Перш за все, для того, що є найдорожчим для вас — безпеки”.

Зеленський прибув до Тирани на саміт Україна-Південно-Східна Європа, який відбудеться в середу (28 лютого), а наступного дня відбудеться саміт лідерів ЄС-Західні Балкани, на якому, як очікується, основна увага буде приділена новому Плану зростання і стабільності ЄС.

“Кожен повинен виконати свої зобов'язання”

Переговори щодо України в Албанії є останніми в низці переговорів, організованих у таких європейських країнах, як Мальта, Франція та Швейцарія.

Відповідаючи на запитання, що може запропонувати Тирана на тлі “втоми” від України, проблем з досягненням консенсусу на рівні ЄС щодо фінансування, невиконання зобов'язань з постачання боєприпасів, нерішучості щодо деяких форм військової підтримки, а також різних вето і затримок, Рама закликав Захід відповісти за поточний стан справ.

“Якщо подивитися на наші країни, то Чорногорія, Північна Македонія, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцеговина, які повністю солідарні з Україною, скажуть щось більшим і багатшим хлопцям. Їхні обіцянки є, їхня зацікавленість є, але я не впевнений, що виправдання всіх цих затримок і обмежень може витримати довше”, — сказав Рама в інтерв'ю.

“Кожен повинен виконати свої зобов'язання”, — додав він.

Прем'єр-міністр Албанії сказав, що він не вірить, що саміт і залучення регіону змінять темп розвитку подій для всієї демократичної спільноти, але він не буде недооцінювати внесок і вплив, який вони можуть мати.

“Ми робимо свою роботу”, — зазначив він.

У саміті візьмуть участь регіональні лідери з Сербії, Косово, Чорногорії та Північної Македонії, хоча прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс не буде присутній, натомість надіславши “представника на низькому дипломатичному рівні”, повідомляє Euronews.

Потреба в розширенні і спільний ворог нікуди не діваються

Обговорюючи запланований на четвер саміт, в якому також візьме участь комісар з питань розширення Олівер Вархелі, Рама пояснив, що план зростання, розпочатий у 2023 році, є кроком вперед в умовах стагнації розширення.

Щодо майбутніх виборів до Європарламенту та можливої перемоги правих, Рама не хвилюється і каже, що в Європі все може змінитися, але потреба в розширенні та спільний ворог Путін — ні.

Що стосується прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який очолить НАТО наприкінці цього року, то Рама підтримує його.

“Те, що Рютте йде в НАТО, є дуже доброю новиною для НАТО. Він також на 100% наш кандидат. З Марком Рютте на чолі НАТО матиме дуже вмілого політика і справжнього лідера, який знає, як діяти в складних ситуаціях і довів, що здатен йти на компроміси”, — сказав він.

Рама продовжив, що Рютте може стати голосом Європи в США і навпаки, особливо з огляду на привид колишнього президента США Дональда Трампа, який повертається до Білого дому.

“Рютте — саме та людина, яка може говорити з кожним президентом США. Повірте мені, я знаю це точно”, — сказав Рама.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Албанії. Офіс президента раніше не інформував про те, що Зеленський планує відвідати Албанію.

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