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Прем’єр Баварії назвав єдиний шанс не дати Росії перемогти Україну, згадавши Німеччину

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Прем’єр Баварії назвав єдиний шанс не дати Росії перемогти Україну, згадавши Німеччину

ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На думку політика, Німеччина та ЄС зіткнуться зі "справжньою проблемою безпеки", якщо Росія виграє війну в Україні.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер вважає, що єдиний шанс не дати Росії перемогти у війні, яку розв'язав Путін, - це надати Україні ракети Taurus.

Про це пише видання t-online.

На його думку, ці далекобійні ракети дадуть Україні можливість "захищатися від постійних ударів безпілотників і ракетних атак".

"Це єдиний серйозний шанс для України знайти нову мужність і для росіян не перемогти", - сказав він.

За словами Маркуса Зьодера, Німеччина та ЄС зіткнуться зі "справжньою проблемою безпеки", якщо Росія виграє війну в Україні.

У цьому контексті він знову закликав до значної модернізації Міноборони Німеччини. Він вважає, що його країна далеко позаду в армії безпілотників.

"У той же час ми повинні розширити нашу 100% обороноздатність. Терміново потрібен матеріал. Для цього також потрібна наша власна армія безпілотників", - підкреслив він.

Нагадаємо, за даними німецького видання, Шольца посилюється тиск щодо передавання Україні ракет Taurus.

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Дата публікації
Перегляди
1288
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