Прем'єр Британії пояснив, чим небезпечні заяви РФ щодо припинення вогню на фронті

Також Сунак наголосив на рішучій критиці проти Ірану за постачання безпілотників Росії.

Прем'єр Британії Ріші Сунак закликав ігнорувати заклики РФ щодо припинення вогню, доки вона не відійде із захопленої території в Україні, оскільки окупанти використають це для перегрупування своїх військ.

Про це пише Sky News.

Ріші Сунак звернувся до лідерів країн-членів Об'єднаних експедиційних сил у Латвії та заявив, що альянс має надати більше військової допомоги Україні, включаючи додаткові системи ППО, артилерію та бронетехніку.

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"Ми повинні чітко усвідомлювати, що будь-який односторонній заклик до припинення вогню з боку Росії є абсолютно безглуздим у нинішньому контексті. Я думаю, що це був би помилковий заклик, він буде використаний Росією для перегрупування, для посилення своїх військ. І поки вони не вийдуть із завойованої території, не може і не повинно бути жодних реальних переговорів", - заявив британський прем'єр.

Водночас він додав, що Альянс повинен продовжувати зосереджувати свої сили на послабленні здатності Росії перегрупуватися й поповнювати запаси. Це передбачає "переслідування ланцюгів постачання та припинення міжнародної підтримки РФ", зокрема рішучу критику Ірану за постачання безпілотників до Москви, якими РФ тероризує українців.

Нагадаємо, очільниця німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що не бачить ознак того, що Росія збирається відступити або на свята можуть припинитися бойові дії. Міністерка закордонних справ Німеччини зауважила, що війну почав саме диктатор Росії Володимир Путін і, "якщо він захоче, війна закінчиться завтра".

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