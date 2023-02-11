Прем'єр Грузії звинуватив українську владу у намірі перекинути війну на територію його країни

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Україна прагне, щоб війна перекинулася на територію його країни.

Про це інформує Грузія Online.

Гарібашвілі вважає, що українська влада намагається відкрити другий фронт для того, щоб втягнути Грузію у війну з Росією.

"Спроби того, щоб цей конфлікт якось перейшов до нашої країни, на жаль, не припиняються. Ми безпосередньо чули заяви української влади на цю тему. Їхньою метою було відкриття "другого фронту".

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Він додав, що задля цієї "мети" влада України відправила Міхеїла Саакашвілі до Грузії. У той же час прем'єр Грузії побажав Україні завершення війни.

"Я хочу побажати всім, у тому числі й нашому дружньому українському народу одного – миру, своєчасного закінчення цієї війни та повернення територій", – зазначив Гарібашвілі.

Нагадаємо, що у Тбілісі міський суд не задовольнив клопотання про відтермінування покарання чи звільнення експрезидента Міхеіла Саакашвілі за станом здоров’я. Українське Міністерство закордонних справ висловило розчарування таким рішенням.

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